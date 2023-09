ONU implanta programa Women Led Cities em São Gonçalo do Amarante, no Ceará

Visando promover um ambiente seguro para as mulheres brasileira, a Organização das Nações Unidas (ONU) decidiu implantar o programa Women Led Cities (Mulheres Lideram Mulheres) no Brasil. Cinco estados do país serão sede para a implantação do projeto. No Ceará, a iniciativa será realizada no município de São Gonçalo do Amarante (RMF).

O anúncio foi feito pela ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, na última segunda-feira, 16, durante evento na sede da ONU, em Nova York. A presidente da organização Somos Um, Ticiana Rolim, e a empresária Luíza Trajano, do Magazine Luíza, estiveram presentes na ocasião.

Ao O POVO, Ticiana, que é uma das articuladoras do projeto, informou que a proposta do programa é contribuir para que novas lideranças femininas sejam desenvolvidas no Brasil. Segundo ela, a iniciativa também visa capacitar o público feminino e incentivá-lo a participar ativamente da política no país.