Padilha: Fufuca e Silvinho reforçam 'time' e ampliam interlocução na Câmara

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), afirmou nesta quarta-feira, 20, que os novos titulares das pastas do Esporte, André Fufuca (PP), e de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), vão "reforçar o time" do governo para ampliar a interlocução com os partidos na Câmara neste segundo semestre.

"A expectativa que nós temos é que se mantenha essa participação ativa da bancada do PP da Câmara dos Deputados nas votações estratégicas do governo e um grande desempenho do ministro André Fufuca, que era líder dessa bancada, colaborando ainda mais com o governo", disse Padilha, ao chegar no Congresso para uma reunião na liderança do PP na Câmara.

O ministro, responsável pela articulação política do Palácio do Planalto com o Congresso, ressaltou que tanto o PP, quanto o Republicanos já têm contribuído "fortemente" com o governo desde a votação da Proposta Emenda à Constituição (PEC) da transição, que foi aprovada antes mesmo da posse de Lula e garantiu espaço no Orçamento para, entre outras medidas, ampliar o Bolsa Família. Padilha também citou o apoio das duas legendas ao arcabouço fiscal e à reforma tributária.