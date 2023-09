O POVO News: Nos EUA, Lula faz reuniões com Zelensky e Biden

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 20. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz informações sobre a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e com o chefe do governo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Os encontros aconteceram no âmbito da 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York (EUA).

Assista ao vivo:

Para analisar o assunto, OP News recebe o cientista político Rodrigo Prando. Zelensky, perguntado por jornalistas o que espera de sua bilateral com o ucraniano, o presidente brasileiro foi direto. “Eu não tenho expectativa. A expectativa é de uma conversa de dois presidentes de países. Cada um com seus problemas”.