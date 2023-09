Deputado falta ao enterro do pai para presidir votação contra casamento homoafetivo

O enterro de Carlos Fernando dos Santos, 66, pai do deputado, aconteceu no interior de Pernambuco, em Garanhuns. Fernando disse estar de consciência limpa e rebateu ataques feitos contra ele por não estar presente no sepultamento.

E continuou: "Quem me conhece sabe os meus valores e a responsabilidade que tenho em tudo o que assumo, tanto é que tive a confiança do meu partido para exercer tal função. Aceito as críticas e estou pronto para o debate. No entanto, tudo tem um limite".

O deputado disse que só conheceu o seu pai aos 13 anos de idade e os dois nunca tiveram uma relação próxima, mas o procurou e prestou solidariedade quando soube do estado de saúde. Ele também acrescentou que cancelou suas atividades na Câmara para acompanhar o pai.

"Nesta última semana, ao tomar conhecimento da sua internação, cancelei minhas atividades em Brasília e me ausentei das votações no plenário para acompanhar de perto seu estado de saúde ficando ao seu lado até o último dia de vida e no dia do falecimento, estive presente em seu velório até a madrugada", finalizou.