Costa Filho: Juliano Noman permanece na Secretaria Nacional de Aviação Civil

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, oficializou na tarde desta quarta, 20, que manterá Juliano Noman na liderança da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC). "Juliano Noman entende o papel da regulação e das parcerias público-privadas no Brasil e tem uma excelente compreensão da importância do setor da aviação para o País", considerou Costa Filho no anúncio.

Especialista em regulação da aviação civil, Noman é graduado em Ciências Econômicas (UnB), realizou curso de extensão em Gestão de Infraestrutura Aeroportuária no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e mestrado em Gestão de Navegação Aérea na École Nationale de L'Aviation Civile (ENAC).

Ele foi nomeado titular da SAC, do Ministério de Portos e Aeroportos, em abril de 2023. Antes, ocupou o posto de diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) durante mais de dois anos.