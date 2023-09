Caso das joias: Moraes autoriza OAB a acompanhar perícia nos celulares de Wassef

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) a acompanhar as perícias nos celulares do advogado Frederick Wassef. Os aparelhos foram apreendidos no caso das joias.

O Conselho Federal da OAB pediu ao ministro que fossem preservados documentos e mídias sem conexão com a investigação e que pudessem ter relação com o exercício da advocacia.

A decisão de Moraes, datada de 28 de agosto, determina que a Polícia Federal informe à OAB a data e o horário da análise do material extraído para que, se quiser, a entidade mande um representante para acompanhar pessoalmente o trabalho dos investigadores.