Câmara repudia fala de advogado que comparou cassação de vereador com julgamento de nazista

A Câmara Municipal de São Paulo divulgou nesta quarta-feira, 20, uma nota de repúdio pela fala do advogado Ronaldo Alves de Andrade, defensor do agora ex-vereador Camilo Cristófaro (Avante), durante a sessão desta terça, 19, que aprovou a perda de mandato do político. O advogado comparou o julgamento de Cristófaro ao do oficial da Alemanha nazista Adolf Eichmann, responsável direto pelo extermínio de 6 milhões de judeus.

Para o advogado, assim como Eichmann, que foi condenado à morte em Jerusalém, Cristófaro não teria tido um julgamento justo, uma vez que os "juízes" estariam enviesados a condená-lo. Porém, tanto o nazista como o vereador cassado tiveram direito ao contraditório e à ampla defesa. Ronaldo Alves de Andrade é ex-desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Ele se aposentou em 2016, após 27 anos de carreira.

"Na condição de presidente desta Casa, portanto seu representante institucional, venho de público manifestar minha surpresa e absoluto repúdio ao exemplo usado pelo defensor do vereador Camilo em sua fala. Deixo claro que não me manifestei de pronto para não tumultuar os trabalhos e a livre manifestação da defesa", diz o texto assinado pelo vereador Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara Municipal.

"Utilizar Adolf Eichmann como exemplo de 'injustiça' e 'julgamento parcial', perante o papel desenvolvido por esta figura na História, e os crimes contra a Humanidade, é ultrajante à razão, à inteligência, à ética, e mesmo à memória dos milhões de seres humanos, não só de origem judaica, que pereceram graças à máquina de extermínio malditamente engendrada por esta figura", continua.