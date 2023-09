Pianista e compositor é o favorito dos petistas para sucessão de Aras

O nome favorito da cúpula do PT para comandar a Procuradoria-Geral da República (PGR) sempre diz que a música o faz uma pessoa melhor. Trata-se do subprocurador Antonio Carlos Bigonha, pianista e compositor que já teve canções gravadas por Nana Caymmi.

A competição para a PGR se afunilou entre Bigonha e o vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonet, que foi sócio do ministro do Supremo Gilmar Mendes no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). Nenhum dos dois está na lista tríplice entregue pela categoria a Lula.

Diferentemente do que ocorreu em outros mandatos, o presidente disse que não pretende seguir a lista, composta por Luiza Frischeisen, Mário Bonsaglia e José Adonis Callou. Na prática, o chefe do Executivo pode escolher qualquer subprocurador na ativa para o comando do Ministério Público Federal.

Amizades

Bigonha é amigo de José Dirceu, que foi ministro da Casa Civil, e de José Genoino, ex-presidente do PT. Dirceu e Genoino - que foram condenados no processo do mensalão e estão de volta à cena política - têm feito campanha para ele.

O subprocurador se aproximou mais do mundo político quando foi presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, de 2007 a 2011. Na década de 1990, Bigonha atuou no caso dos anões do Orçamento e propôs uma ação judicial que pedia o bloqueio dos bens do então deputado João Alves, pivô daquele escândalo.

Enquanto o comando do PT defende o subprocurador, Gilmar Mendes e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do STF, Alexandre de Moraes, pregam o nome de Gonet. Os dois já conversaram com Lula sobre o assunto.