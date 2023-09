Manifestantes protestam em comissão e votação de PL sobre casamento homoafetivo é adiada

A matéria tenta incluir no Artigo 1.521 do Código Civil o seguinte trecho: “Nos termos constitucionais, nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo pode equiparar-se ao casamento ou a entidade familiar.” Atualmente, o Artigo 1.521 enumera os casos em que o casamento não é permitido, como nos casos de união de pais com filhos ou de pessoas já casadas.



Na justificativa, o relator do texto, deputado federal Pastor Eurico (PL-PE), afirmou que o casamento “representa uma realidade objetiva e atemporal, que tem como ponto de partida e finalidade a procriação, o que exclui a união entre pessoas do mesmo sexo”.



A manifestação das entidades aconteceu logo antes da sessão começar. "Nenhum direito a menos", afirmaram os presentes, incluindo parlamentares de partidos da esquerda. Nas imagens da Câmara, é possível acompanhar a movimentação.

Desde 2011, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece a união homoafetiva como núcleo familiar, equiparando as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres.