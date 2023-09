Ibama revalida multa de Bolsonaro por pesca ilegal; ex-presidente fala em "perseguição"

Em despacho assinado no domingo, 17, o obtido pela Agência Pública, o coordenador-geral do Centro Nacional do Processo Sancionador Ambiental do Ibama, Halisson Peixoto Barreto, justificou que o arquivamento do processo ocorreu de modo irregular, que a multa ainda está válida e que o processo tem de voltar a ser julgado.

Por meio de nota, o órgão confirmou ter reaberto o processo "em vista que o prazo prescricional, quando da decisão proferida à época, não corresponde com o prazo legal aplicável". "O despacho baseia-se em parecer da Advocacia Geral da União (AGU), que apoia a tese de que o prazo para a aplicação da multa não é de 5, mas de 12 anos", explicou em comunicado enviado ao O POVO.



Na época, o processo administrativo resultou em uma investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que terminou com uma denúncia contra o então parlamentar. Em dezembro de 2018, o Ibama anulou a multa de R$ 10 mil e, alguns meses depois, retirou o nome de Bolsonaro, já presidente, da lista de devedores da União.

No processo, o então superintendente do órgão no Rio de Janeiro decidiu por anular a multa e alegou que ela tinha prescrito depois de cinco anos. Na esfera criminal, o caso foi arquivado no Supremo Tribunal Federal (STF), que disse ser improcedente a acusação contra o parlamentar.

Quando aconteceu a autuação, ao ser abordado pelos fiscais, Bolsonaro foi fotografado em um barco, com uma vara de pesca na mão. O servidor José Olímpio Augusto Morelli, que foi exonerado do cargo de chefia que ocupava no Ibama, disse acreditar haver conexão entre a saída da função e o fato de ter multado o ex-presidente em 2012.

Pelas redes sociais, o ex-presidente comentou o caso. Foi alegado que, quando houve a autuação, no dia 06/março/2012 às 11h00 e, às 13h07 do mesmo dia, o ex-presidente comprovou seu embarque para Brasília no aeroporto Santos Dumont.