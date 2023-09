Congresso lança Frente para defender empresas de ônibus que buscam entrada no mercado

Segundo o deputado, o maior embate e foco da FrenFret será a revogação do decreto 2521/98, que dispõe sobre as limitações de atuação das empresas. "Esse é o gargalo maior, porque ele expressa as ineficiências e a irracionalidade", diz Barcelar. Ele admite, no entanto, que a missão é difícil.

O Congresso lança na tarde de hoje a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Fretadores (FrenFret). O objetivo do grupo é defender os interesses do setor de fretamento de ônibus, que, na avaliação do presidente da frente, deputado João Bacelar (PV-BA), está sendo dificultado pela atuação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Para o presidente da Associação Brasileira dos Fretadores Colaborativos (Abrafrec), está constatada "perseguição" contra fretadores. "A agência alega nos processos que esses fretadores violam o circuito fechado. Mas esse dispositivo só protege as grandes empresas e tenta impedir a concorrência", diz sobre as restrições.

Entre as ideias do grupo está a discussão de propostas para atualizar a legislação que regula o transporte fretado. Os idealizadores da frente estimam que a entrada de novas empresas contribuiria com o aumento do PIB brasileiro em até R$ 2,7 bilhões.

ANTT responde

Por nota, a ANTT diz que está avançando na regulamentação do serviço de forma transparente. Lembra que está com Audiência Pública aberta para adequar a regulamentação à Lei 14.298/22, bem como às diretrizes do STF (ADI nº 6270 e 5549) e do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o assunto.

"Neste momento, a ANTT avalia as contribuições recebidas durante a Audiência Pública, onde a sociedade apresentou suas propostas. Novas sugestões podem ser incorporadas à minuta da regulamentação. Após essa etapa, o relatório resultante das análises será submetido à deliberação da diretoria da ANTT, sem data definida", diz a agência.

A previsão inicial é que a resolução final seja publicada em novembro deste ano. "Ainda sobre a declaração, a agência enfatiza que as decisões são respaldadas nos princípios da legalidade, da imparcialidade e em aspectos técnicos ligados aos serviços de transportes terrestres", completa a nota.