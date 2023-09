Tarcísio avança em minirreforma, escolhe número 2 na Agricultura e quer deputado no Turismo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), avançou nos últimos dias nas tratativas para a minirreforma de seu secretariado que pretende fazer até o fim do mês. Conforme revelado pelo Estadão, as mudanças envolvem as secretarias de Agricultura e Turismo. Na primeira, Tarcísio já bateu o martelo sobre o novo secretário-executivo. O presidente do Instituto de Terras do Estado (Itesp), Guilherme Piai, vai ocupar a vaga deixada por Marcos Renato Bottcher, demitido no fim de agosto. Também é debatida a saída do titular da pasta, Antonio Junqueira, mas o governo ainda avalia currículos.

A demissão de Bottcher passou a ser pleiteada por deputados estaduais da base após ele entregar ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) um relatório com denúncias de irregularidades na construção de estradas do programa Melhor Caminho, no interior paulista. O documento, revelado pelo Estadão, diz respeito ao período em que o deputado estadual Itamar Borges (MDB) e Francisco Matturro estiveram à frente da secretaria, durante os governos de João Doria e Rodrigo Garcia (PSDB).

O desempenho de Piai à frente do Itesp tem sido elogiado por Tarcísio e seus auxiliares. Ele pretende se candidatar, em 2024, à Prefeitura de Presidente Prudente, onde, na última quarta-feira (14), participou, ao lado do governador, de cerimônia de entrega de títulos de propriedade de terras a assentados rurais no Pontal do Paranapanema, no extremo oeste do Estado.