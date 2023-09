O POVO News: o que se sabe sobre a queda de avião na Amazônia que matou 14 pessoas

O avião transportava 14 pessoas, sendo dois tripulantes e 12 turistas brasileiros, que foram pescar no Amazonas Crédito: Reprodução/Twitter

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 18. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre um avião do modelo Embraer EMB-110 "Bandeirante", saindo de Manaus (AM), que caiu no município de Barcelos, um dos principais pontos turísticos do interior do Amazonas.

Assista ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Sobre o assunto, o O POVO News recebe o jornalista Klauson Dutra, que comenta sobre o que se sabe e o que ainda falta saber sobre o acidente.