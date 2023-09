O mundo está observando a regulamentação do Brasil, diz professora da Universidade Columbia

Referência internacional no debate sobre regulamentação das big techs, a professora Anya Schiffrin, da Universidade Columbia (EUA), afirmou em entrevista ao Estadão que o mundo está observando se as empresas de tecnologia serão regulamentadas no Brasil.

A Câmara discute dois projetos de lei que criam regras para as big techs. O PL 2630/2020, de

relatoria do deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), pretende instituir diretrizes gerais sobre fake news

e administração de conteúdo nas redes sociais. Já o Projeto de Lei 2370/2019, relatado pelo deputado

Elmar Nascimento (União Brasil-BA), estabelece novas regras para remuneração de conteúdo jornalístico

pelas big techs, para direitos autorais e para publicidade online.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Anya Schiffrin dá aulas sobre mídia global, inovação e direitos humanos e é diretora da área de

Tecnologia, Mídia e Comunicações da Escola de Assuntos Públicos e Internacionais da Universidade

Columbia. Ela esteve em Brasília a convite da embaixada dos Estados Unidos. A seguir, os principais

trechos da entrevista.