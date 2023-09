Suplente de Camilo, Janaína Freitas é lançada pré-candidata pelo PT em Crateús

Segunda suplente de Camilo Santana (PT) no Senado, Janaína Farias foi indicada como pré-candidata do PT para a prefeitura de Crateús. O lançamento da pré candidatura aconteceu neste sábado, 16, em evento em Crateús. O município tem hoje à frente da gestão Marcelo Machado (Solidariedade) que está em seu segundo mandato.

Os rumores para o lançamento do nome de Janaína já circulavam e a intenção foi confirmada em plenária que contou com a presença do deputado José Guimarães (PT) e da senadora Augusta Brito, a primeira suplente de Camilo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Organizando o PT para 2024 ao lado da nossa pré-candidata a prefeita Janaina Farias. Estamos juntos por Crateús, continuando o projeto do presidente Lula junto com Elmano. O Partido dos Trabalhadores cada vez mais forte no Ceará", escreveu o deputado.