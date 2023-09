Secretário de SP apaga foto de maconha com faz o L após notificação do governo Lula

O secretário de Segurança Pública do governo de São Paulo, Guilherme Derrite, apagou de seu perfil no Instagram uma foto da apreensão de tijolos de maconha prensada estampados com a foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e slogan "Faz o L", da campanha eleitoral do petista em 2022. A imagem foi excluída depois de Derrite receber uma notificação extrajudicial da Advocacia-Geral da União (AGU).

"Um casal foi preso em Euclides da Cunha Paulista trazendo grande quantidade de maconha de Ponta Porã (MS) a São Paulo. Policiais militares perceberam a atitude suspeita, deram ordem de parada e o casal tentou fugir, até atolar em uma estrada de terra e ser preso. Parabéns aos policiais. Continuamos nosso trabalho para demonstrar que em São Paulo o crime não compensa", escreveu Derrite na postagem, datada desta quinta-feira (14).

Deputado federal reeleito pelo PL em 2022, Derrite é próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e defendeu o governo do capitão reformado do Exército em seu primeiro mandato na Câmara, de 2019 a 2022. Antes de entrar para a política, foi oficial da Polícia Militar de São Paulo.