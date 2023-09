Não dá pra entender por que o TPI parece incomodar tanto o governo Lula, diz ex-juíza

As declarações do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, apontando que o governo brasileiro estuda tirar o país do Tribunal Penal Internacional (TPI) não são condizentes com as posições históricas do País em relação a Corte, segundo Sylvia Steiner, juíza do TPI entre 2003 e 2016 e única brasileira a ter integrado o colegiado.

Durante a cúpula do G-20, o presidente brasileiro defendeu a presença do presidente da Rússia, Vladimir Putin, na próxima reunião do bloco, que será realizada no Rio de Janeiro. Contudo, o Brasil é signatário da Corte internacional, que tem um mandado de prisão emitido pelo TPI.

"O Brasil se empenhou muito na criação desse tribunal na época da Conferência de Roma em 1998, a delegação brasileira teve uma participação ativa e se esforçou muito para criação e aprovação do Estatuto de Roma em julho de 98?, avalia Steiner. "Depois teve um empenho do próprio governo Lula de eleger uma representante do Brasil para a Corte. Então é difícil entender que agora o TPI não receba mais o apoio brasileiro porque tem um mandado de prisão contra Vladimir Putin", acrescenta a ex-juíza do TPI.