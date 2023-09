Dra. Silvana diz que caso das joias não prejudica Michelle Bolsonaro: "Nunca usou nenhuma"

“Alguém viu Michelle usando alguma dessas joias? Não. Nessa investigação, temos acesso? Não. Esses autos, vimos que Michelle usou as joias? Que eles ganharam, é importante dizer isso, eles ganharam. Não (...) Existem entendimentos do Tribunal de Contas sobre objetos que podiam ou não ser considerados personalíssimos e o presidente pudesse ficar para si”, disse a deputada.

E seguiu: "Até agora, o que temos, é que Michelle nunca usou nenhuma dessas joias e a intenção foi sempre que elas estivessem no patrimônio da União”, disse. Silvana disse ainda que o caso é formulado a partir de uma “narrativa de esquerda” sobre joias. “Como que desejam que o público conservador acredite numa narrativa dessa? A gente vê uma injustiça e uma narrativa sem pé nem cabeça”, concluiu.



Nesta semana, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que também é investigado no caso, afirmou em depoimento à Polícia Federal (PF) que entregou "em mãos" para o então presidente Jair Bolsonaro (PL) o dinheiro sacado em espécie a partir da venda das joias sauditas. A informação foi divulgada em reportagem publicada pela revista Veja.



Neste contexto, Michelle Bolsonaro vem ao Ceará no próximo dia 30 de setembro para evento do PL Mulher. O anúncio foi feito pela deputada Silvana, que disse esperar um evento com cerca de 1.000 pessoas e caravanas vindo do Interior para acompanhar a agenda com Michelle, em Fortaleza.