Brasil e Cuba vão fazer pesquisas em vacinas, Alzheimer, diabetes e gastrite, diz ministra

O Brasil deve retomar a cooperação com Cuba em áreas como a farmacêutica e agrícola, disseram ministros que participam da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Havana (Cuba). O país é sede da cúpula do G-77 + China.

Segundo as ministras da Saúde, Nísia Trindade, e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, os países devem fazer parcerias na linha de biofármacos e no desenvolvimento de vacinas, além de medicamentos para doenças crônicas como Alzheimer e diabetes, e novos remédios para gastrite com base no uso da cana de açúcar.

Elas disseram, ainda, que a cooperação pode trazer vantagens aos dois países, uma vez que hoje o Brasil tem um déficit de US$ 20 bilhões com a importação de medicamentos.