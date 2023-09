Presidente do STM defende compra do avião novo de Lula

A declaração faz referência ao pedido de Lula e da primeira-dama, Janja da Silva , para substituir a aeronave que utilizam atualmente, que foi comprada durante o primeiro mandato do petista, por US$ 56,7 milhões .

“Como eu fiquei 12 anos responsável por todas as viagens do presidente, eu não tenho dúvidas da necessidade de que o presidente tenha um avião com autonomia e o conforto necessário para que ele faça um voo de 13 ou 14 horas, chegue e já possa entrar no avião, porque o tempo no exterior é muito curto”, defendeu.

Em entrevista à Rádio O POVO CBN , o presidente do Superior Tribunal Militar (STM), brigadeiro Joseli Parente Camelo , defendeu que o avião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fosse substituído por um modelo mais atual. A aquisição vem sendo criticada pela oposição, que caracteriza a adesão como “frivolidade”. O avião pode custar cerca de R$ 400 milhões à União.

O brigadeiro detalhou que trabalhava com o petista quando o avião foi comprado. “Um avião muito simples, com autonomia, a gente pode voar, no máximo, até 9 horas, 10 horas, que, saindo de Fortaleza consegue chegar à Lisboa, mas não consegue sair de Brasília e chegar na Europa”, explicou.

Joseli reiterou que a compra não precisa ser necessariamente de uma aeronave nova, mas sim de um veículo usado e que tenha a capacidade de atender às demandas do presidente.

“Não digo que vá comprar um avião novo, mas um avião usado, já adaptado, eu acho que é necessário para o tamanho do Brasil, dentro do contexto internacional é

extremamente essencial que o presidente compre esse avião”, concluiu.

Atualmente, o presidente utiliza um Airbus A319-ACJ, intitulado como “Aerolula”. No entanto, o petista solicitou que a aeronave seja substituída por um modelo “mais confortável”. A Força Aérea Brasileira (FAB) entregou um estudo ao Palácio do Planalto em que a opção mais barata poderia custar quase R$ 400 milhões.

A FAB encontrou um Airbus A330-200 registrado em nome de uma empresa com sede na Suíça para substituir o Aerolula. A aeronave utilizada hoje pelo presidente possui 12 assentos semi-leito e 114 na classe econômica, segmentado em três sessões e uma área reservada ao presidente com suíte privada.

As principais autoridades viajam na parte frontal do avião, distribuídos em dez poltronas. O avião ainda conta com uma sala de reunião, com poltronas revestidas em couro claro e uma mesa de trabalho