Joseli Parente afirma que não vai se opor a julgamento de militares na esfera civil

“O crime é militar se ele acontecesse em local sujeito à administração militar, e todo aquele vandalismo, em nenhum daqueles lugares estava sujeito à administração militar”, continuou. “Não era competência da Justiça militar, era competência da Justiça comum, e decidiu-se que seria julgado no Supremo Tribunal Federal”.

Após decisão do STF em condenar três réus por incentivar e financiar os atos golpistas, os ministros da Corte concluíram que houve tentativa de golpe de estado naquela data. Ao ser questionado se concordava com a decisão, o presidente do STM alegou que está do lado dos que “pensam dessa forma”.

“Houve essa expectativa de que os militares apoiariam toda essa ação, e os militares jamais iriam entrar nessa onda, não é momento mais para intervenção militar, não é momento para a ditadura, é um momento pra gente cultivar a democracia, consolidar a democracia”, explicou.

No mesmo viés, o brigadeiro comentou sobre a decisão do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), em retirar o Mausoléu de Castelo Branco do Palácio da Abolição, em Fortaleza. Ele esclarece que vê Castelo Branco como “uma das grandes figuras nossas”.

“Ele (Castelo Branco) lutou muito contra o governo Jango (João Goulart) da maneira que ele estava atuando, com insubordinações, eu tenho essa admiração muito grande pelo Castelo Branco”, concluiu.