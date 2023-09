Tese do crime de 'multidão' sustenta julgamento de 1º réu do 8 de janeiro

Até dezembro, o Supremo planeja concluir o julgamento de 232 acusados. Este grupo integra um primeiro lote de denúncias - consideradas mais graves - contra os que foram detidos no dia 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes. Em março, o Estadão mostrou que acusações formais apresentadas ao Supremo contra participantes das ações golpistas ignoravam condutas individuais com redações em bloco e textos praticamente idênticos.

Essa tese foi usada em outros casos emblemáticos, como o massacre do Carandiru, e também costuma aparecer em episódios de confrontos entre torcidas organizadas de futebol e linchamentos. O raciocínio é que, quando um crime é cometido por muitas pessoas, não é possível nem necessário que a acusação descreva em detalhes cada ato criminoso e individualize as condutas dos réus. Em outras palavras, todos respondem por todos.

Ao começar a julgar o primeiro réu do 8 de Janeiro, a Procuradoria-Geral da República (PGR) e o ministro Alexandre de Moraes - relator no Supremo Tribunal Federal (STF) das ações penais e investigações sobre vandalismo na Praça dos Três Poderes - apresentaram a tese principal em defesa da condenação de parte dos 1.345 acusados. Moraes encampou o entendimento jurídico dos crimes multitudinários, ou seja, praticados por uma multidão, e votou pela condenação do cientista da computação Aécio Lúcio Costa Pereira a uma pena de 17 anos de prisão.

'Turba'

Escalado para coordenar as investigações, o subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos reiterou no julgamento de ontem a defesa da narrativa genérica de participação. "O Ministério Público Federal não tem que descrever a conduta de cada um dos executores do ato criminoso, mas o resultado dos atos praticados pela turba", argumentou o subprocurador-geral perante os ministros no plenário do STF.

Segundo ele, não é necessário "descrever quem quebrou uma porta, quem quebrou uma janela ou quem danificou uma obra de arte". "Porque responde pelo resultado a multidão, a turba, aquele grupo de pessoas que mantiveram um vínculo psicológico na busca de estabelecer um governo deslegitimado e inconstitucional", concluiu Santos.

Na mesma linha, Moraes afirmou que, nos crimes de "multidão", a autoria é "coletiva". "As condutas são da turba, um insuflando o outro, instigando, induzindo, são copartícipes do crime", argumentou. "Em virtude do número de pessoas, não tem necessidade de escrever que o sujeito A quebrou a cadeira do ministro Alexandre, o sujeito B quebrou a cadeira do ministro Fachin."

O Ministério Público de São Paulo aprovou, em dezembro de 2016, uma diretriz sobre o assunto. "Nos crimes multitudinários e de participação englobada, não se exige a descrição minuciosa de conduta de cada coautor, bastando a demonstração de um liame entre o agir e a prática delituosa, a permitir o exercício da ampla defesa", diz a orientação para atuação dos promotores e procuradores do Estado.

O promotor de Justiça Márcio Augusto Friggi de Carvalho, responsável pela acusação dos policiais militares no caso do massacre do Carandiru, escreveu um livro sobre o assunto, publicado em 2016, no qual diz que, nos chamados crimes multitudinários, a descrição detalhada é "física e humanamente impossível" - o que ele chama de "prova diabólica".