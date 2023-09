Reforma ministerial é importante para manter a governabilidade, afirma Alckmin

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, defendeu a entrada do Republicanos e do PP no governo. "É importante a governabilidade. Infelizmente, nós temos 30 partidos e 20 com representação no Congresso Nacional", afirmou, em entrevista à jornalista Miriam Leitão, exibida pela GloboNews na noite da quarta-feira, 13. "Eu defendo a reforma política. Você ter menos partidos, partidos mais programáticos, mais claros. Agora, enquanto isso não ocorre, você precisa ter governabilidade."

Mesmo com a substituição de mulheres por homens no comando do Turismo e do Esporte, Alckmin acredita que o ministério conta com grande presença feminina.

"São momentos. Vai ter um momento em que vai ter uma possibilidade de nomear uma mulher preparada, capacitada, com liderança, e vai fazê-lo", afirmou o vice-presidente, que não descartou a possibilidade de uma mulher ser indicada para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) a ser aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. "Se tiver o nome, jurista, com formação e experiência, seria ótimo."