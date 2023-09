Osmar Baquit nega saída do PDT e afirma que ficará enquanto Cid estiver

Rumores surgiram após ele se reunir com o novo presidente estadual do PSB, Eudoro Santana

"Eu tô com o senador Cid, sigo com o senador Cid. E enquanto ele estiver no PDT, estarei com ele", disse nesta quinta-feira, 14, ao O POVO .

O deputado estadual, Osmar Baquit (PDT), negou rumores de que poderia estar de saída do PDT, que surgiram após ele se encontrar com Eudoro Santana, presidente do PSB Ceará, e dizer que "coisas boas virão por aí", na quarta-feira, 13. O parlamentar afirmou que continuará no partido seguindo o presidente interino, o senador Cid Gomes (PDT).

Eudoro, o líder do PSB no Estado, disse que Osmar não está se filiando à sigla, mas "é um grande companheiro nosso". Baquit também pontou que não trocará de partido e o encontro foi para firmar parcerias políticas e pedir que o PSB seja aliado nos municípios que representa.

"Não tô me filiando ao PSB. Eu fui fazer uma visita ao Eudoro para fazer algumas parcerias políticas nos municípios que represento através do PSB também. A conversa com o Eudoro foi para tratar das minhas bases para fortalecer com o PSB e partidos aliados, não mais do que isso", delclarou.

Durante as discussões entre Cid Gomes e o deputado federal André Figueiredo (PDT), pelo comando do PDT no Ceará, Baquit foi um dos maiores defensores do senador, chegando a dizer que caso ele não fosse eleito presidente interino, o ex-governador iria se desfiliar do partido.