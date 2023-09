O POVO News: Moraes e Mendonça batem boca no julgamento que condenou 1º réu do 8/1

A edição também comenta sobre a prisão de blogueiro cearense no Paraguai e a assinatura do projeto de lei de Combustível de Futuro

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha a prisão do blogueiro cearense Wellington Macedo , condenado por tentativa de explosão de bomba nas proximidades do Aeroporto de Brasília, no ano passado. O jornalista foi preso pela Polícia Nacional do Paraguai, em uma ação conjunta com a Polícia Federal.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 14. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz as últimas informações sobre a condenação do primeiro réu bolsonarista envolvido nos atos golpistas de 8 de janeiro . Nesta quinta, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para condenar Aécio Lúcio Costa Pereira a pena de 17 anos de prisão. A sessão foi marcada por um bate-boca entre os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes .

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a assinatura do Projeto de Lei do Programa Combustível do Futuro. O Projeto de Lei do Combustível do Futuro eleva o limite da mistura de etanol anidro na gasolina C de 27,5% para 30%.

Além disso, o episódio explica a sinalização que o presidente Lula fez a interlocutores, indicando que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, será seu escolhido ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A edição comenta sobre a decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em investigar se o então desembargador e advogado Sebastião Coelho incentivou ou financiou os protestos violentos na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Coelho defendeu o réu Aécio Lúcio Costa e proferiu críticas aos ministros do STF, alegando eles eram "as pessoas mais odiadas deste país”.



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Henrique Araújo.

