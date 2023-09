Blogueiro condenado por bomba no Aeroporto de Brasília é preso no Paraguai

O blogueiro Wellington Macedo de Souza, de 47 anos, condenado pela tentativa de atentado à bomba no Aeroporto Internacional de Brasília, na véspera do Natal do ano passado, foi preso no Paraguai nesta quinta-feira, 14. A prisão ocorreu após operação conjunta da Polícia Nacional paraguaia com a Polícia Federal (PF).

Segundo a PF, Wellington Macedo de Souza será extraditado para o Brasil na tarde desta quinta. Ele será entregue às autoridades brasileiras na Ponte da Amizade, ligação entre a cidade paraguaia de Ciudad del Este e o município parananese de Foz do Iguaçu. Ao lado de Alan Diego dos Santos Rodrigues e George Washington de Oliveira Sousa, ele participou de uma tentativa de explodir um caminhão-tanque nas proximidades do Aeroporto de Brasília, uma semana antes da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O motorista do caminhão identificou a presença da bomba antes da detonação. O artefato foi encontrado e inutilizado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Macedo de Souza estava foragido desde janeiro. No dia 18 de agosto, ele foi condenado pela Justiça Federal de Brasília a seis anos de prisão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de multa no valor R$ 9,6 mil. Os outros dois condenados estão presos.