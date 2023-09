Vereadores de Fortaleza pedem vista a projeto de abertura de crédito para transporte escolar

"Ele (projeto) está pedindo a abertura de crédito adicional para a Tecnologia da Informação (TIC) e para transporte escolar, porém, ele está anulando uma despesa que é o motivo do nosso questionamento para a liderança do governo. Ele está querendo anular de uma despesa fixa, que é de pagamento de folha de pessoal", questionou a vereadora Adriana Nossa Cara (Psol).

"O projeto não faz menção alguma de quanto vai ser gasto nessas duas ações de crédito adicional, em cada uma delas, e também não diz o produto dessas ações. Isso é fundamental pra gente entender e poder se posicionar, porque a gente não está tirando de uma despesa aleatória, a gente está tirando de servidor", completou a vereadora.

Em contrapartida, o líder do governo na Câmara, Carlos Mesquita, informou que as ações não retiram dinheiro de servidores e reiterou que recentemente mais de duas mil pessoas foram contratadas.

"Seria uma irresponsabilidade do prefeito e até do nosso procurador do município fazer com que se tire dinheiro da educação propriamente dita, do funcionário, para poder fazer uma outra ação, não existe isso. O ajuste está sendo feito, os funcionários não serão prejudicados, jamais iria se fazer isso, tirar dinheiro do funcionário pra poder contratar um ônibus ou outra coisa, não é assim não", justificou.

O vice-líder do PDT na Câmara, Didi Mangueira, também respondeu as ponderações da vereadora, afirmando que a gestão municipal tem o direito à abertura de crédito, prevista no orçamento.

"O prefeito ou prefeita de Fortaleza, a qualquer momento que achar necessário, pode pedir abertura de crédito especial, desde que aprovado nesta Casa", seguiu. "Ele tem uma margem de remanejamento prevista no orçamento, quando a gente vota aqui, pra fazer esse remanejamento para atender o fluxo do ano".

A pauta foi discutida na comissão conjunta de Constituição e Justiça (CCJ), de Orçamento, Fiscalização e Administração Pública (Cofap) e de Política Urbana e Meio Ambiente (CPUMA). No entanto, após pedido de vista, será debatida novamente na próxima sessão. Posteriormente, após leitura no plenário da Câmara, o texto segue para tramitação na comissão conjunta.