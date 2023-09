'Todos sabem da importância de se ter forte base', diz Márcio França em novo ministério

O agora ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB-SP), destacou, no discurso de transmissão de cargo do Ministério de Portos e Aeroportos, que entendeu as mudanças como necessárias e que eixos da gestão serão mantidos. "Todos sabem da importância de que é ter grande base", disse, ao apontar, na sequência, ter gostado da escolha do deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) para o cargo.

O ministro também falou sobre a expectativa de continuidade das políticas em curso na sua gestão. "Certamente todos os planos que elencamos com Lula, vão continuar com Costa. A começar com a maior obra do PAC, que é a ligação subterrânea de Santos a Guarujá", afirmou.

A cerimônia de transmissão de cargo foi disputada, com auditório e antessala lotados. Entre os presentes, o presidente nacional do União Brasil, deputado Luciano Bivar (PE), os ministros da Defesa, José Múcio Monteiro; de Transportes, Renan Filho (MDB-AL); da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos (PCdoB-PE); e o do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira (PT-SP).