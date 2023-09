"Temos um esporte de qualidade quase zero no país", diz Fufuca ao assumir pasta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou uma cerimônia fechada à imprensa e sem transmissão nesta quarta para dar posse a seus três novos ministros. Além de Fufuca, assumiram Silvio Costa Filho , que é deputado pelo Republicanos de Pernambuco, no Ministério de Portos e Aeroportos, e Márcio França , que deixa o Ministério de Portos e Aeroportos para assumir o recém-criado Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

Após ser empossado como ministro do Esporte, André Fufuca considerou, nesta quarta-feira, 13, que o esporte brasileiro "tem qualidade quase zero". Ele disse ter como "missão" fazer uma revolução na área com a democratização do esporte. O ministro a ssumiu a pasta após a saída da ex-jogadora de vôlei, Ana Moser , diante da pressão do Centrão .

Ele disse ser uma "missão" dada por Lula fazer uma revolução no esporte. "E o segundo e principal objetivo e missão dada pelo presidente Lula é poder ter uma revolução no esporte nacional. Quando falo uma revolução, eu falo no começo, que é a democratização do esporte. Não podemos falar numa revolução esportiva a partir do momento em que temos disparidade entre o tratamento do esportista masculino e da esportista feminina", acrescentou.

E seguiu: "Não podemos falar de uma revolução esportiva no momento em que temos um esporte de qualidade quase zero no país. Temos muito a avançar, muito a crescer, e tenham certeza de que aqui tem um jovem com disposição, com vontade de trabalhar e com humildade para que possa crescer junto com todos o esporte nacional brasileiro."

Confira a fala do ministro do esporte: