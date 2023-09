Lula formaliza nomeação de novos ministros de Portos e Aeroportos, Esporte e Microempresa

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, formalizou nesta quarta-feira, 13, as mudanças ministeriais já anunciadas para acomodar integrantes do chamado Centrão no governo. Edição extraordinária do Diário Oficial da União (DOU) da manhã desta quarta-feira traz a nomeação de novos titulares e a respectiva exoneração dos antigos ocupantes dos cargos.

Os decretos publicam a nomeação de Silvio Serafim Costa Filho (Republicanos-PE) para o Ministério de Portos e Aeroportos, no lugar de Márcio França (PSB-SP), que agora irá comandar a pasta recém-criada do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

Também foi nomeado André Luiz Carvalho Ribeiro (PP-MA), conhecido como André Fufuca, para o Ministério do Esporte, antes liderado por Ana Moser, exonerada nesta quarta do posto.