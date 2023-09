Tucanos dizem que decisão que obriga eleição em 30 dias no PSDB é impossível de cumprir

Tucanos do grupo do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmam que a decisão judicial que anulou a prorrogação de seu mandato como presidente do PSDB é impossível de se cumprir. A juíza Thaís Araújo Correia, da 13ª Vara Cível de Brasília, determinou a anulação de atos do comando do partido desde junho do ano passado e a realização de nova convenção nacional para escolher o comando da legenda em 30 dias. Para isso, segundo eles, seria preciso voltar atrás de medidas irreversíveis, como os repasses do Fundo Eleitoral a candidatos.

Também não seria possível fazer a convenção nacional no tempo exigido, pois o estatuto da legenda determina que as convenções municipais e estaduais, que estão em curso, precisam ser realizadas antes. Outro entrave é que o próprio calendário de convenções foi aprovado na gestão do ex-presidente do PSDB, Bruno Araújo, antecessor de Leite.

Esses argumentos foram levados à juíza em Brasília e dirigentes tucanos têm a expectativa que a decisão seja ao menos modulada. Ainda cabe recurso em segunda instância.