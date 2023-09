Tarcísio convida Bolsonaro a se hospedar no Palácio dos Bandeirantes após alta hospitalar

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a se hospedar no Palácio dos Bandeirantes assim que receber alta do hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde realizou duas cirurgias nesta terça-feira, 12. O convite foi confirmado pelo governo de São Paulo. Contudo, o assessor de Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten, afirmou ao Estadão que a hospedagem na residência oficial do governador ainda não está definida. Mesmo a data de alta de Bolsonaro ainda não foi confirmada.

Mais cedo, Wajngarten informou que os procedimentos foram realizados com sucesso. O próprio ex-presidente publicou em suas redes uma imagem no centro cirúrgico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Agradecemos as preces, as cirurgias do PR @jairbolsonaro já terminaram e transcorreram dentro da maior tranquilidade. O paciente está nesse momento na sala de recuperação e, em breve, emitiremos um boletim médico com mais informações do quadro evolutivo", afirmou Wajngarten.