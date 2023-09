O POVO News: Braga Netto, ex-vice de Bolsonaro, é alvo de investigação da PF

A edição comenta o posicionamento do jornalista Alexandre Garcia , que após ser alvo de investigação pela Advocacia-Geral da União (AGU) e Polícia Federal, comemorou a iniciativa: "Objetivo atingido" . A investigação ocorre após Garcia sugerir que a chuva no Rio Grande do Sul não é apenas uma tragédia ambiental, mas também resultado do governo Lula.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 12. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz as últimas informações sobre a operação Perfídia, da Polícia Federal (PF), que tem como alvo o general Walter Souza Braga Neto, ex-candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro (PL). São feitas buscas em 16 endereços em Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal, na manhã desta terça-feira, 12.

O episódio comenta sobre o pedido da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) ao Supremo Tribunal Federal (STF) para ter acesso à delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute o retorno do petista ao Brasil após reunião da cúpula do G-20 na Índia. Ao desembarcar na madrugada desta terça, Lula cancelou a live semanal "Conversa com o Presidente", mas realiza reunião sobre ações de ajuda para o Rio Grande do Sul, que enfrenta problemas em decorrência de forte ciclone.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Henrique Araújo.

