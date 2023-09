Corregedor manda investigar juízes por suspeita de envolvimento com atos golpistas

O corregedor nacional de Justiça, ministro Luís Felipe Salomão, mandou investigar se juízes e servidores do Poder Judiciário participaram dos ataques de 8 de janeiro, quando foram destruídas instalações do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Por ordem de Salomão, a Corregedoria instaurou um pedido de providências para apurar a 'responsabilidade disciplinar de servidores públicos do Judiciário no âmbito das competências constitucionais e regimentais cabíveis da corregedoria'.

"Há diversas notícias na internet acerca do envolvimento de servidores públicos nos atos de cariz golpista noticiados para o mundo, de modo que se faz necessário investigar se servidores ou membros do Poder Judiciário estiveram imiscuídos nesse levante contra as instituições democráticas", diz um trecho do despacho.