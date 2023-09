André Fernandes pede acesso à investigação da Polícia contra organização que financiou golpistas

Juntamente do senador, Flávio Bolsonaro, o deputado cearense solicitou o acesso e disse que quem "tem ligação com bandido é bandido"

O deputado federal cearense André Fernandes (PL), juntamente com o senador Flávio Bolsonaro (PL), solicitou acesso da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro, às investigações realizadas por órgãos do Ceará que analisam suposta participação de organização criminosa no Estado que financiou golpistas.



As investigações são dos grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Ministério Público do Ceará (MPCE) e do Ministério Público Federal (MPF), em parceria com a Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil do Estado.

“É muito estranho que no meio de todas essas investigações apareça uma facção criminosa originada no Ceará, não conheço essa, mas uma facção criminosa financiando um ônibus para manifestantes virem a Brasília. Informações essas que a gente não teve ainda na CPMI, não tem ainda no STF”, disse André Fernandes ao O POVO.