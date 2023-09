Oito meses após ataques, STF inicia julgamento dos primeiros réus do 8 de janeiro

Apoiadores de Bolsonaro quebram janelas e invadem o Palácio do Planalto nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023 Crédito: SERGIO LIMA/AFP

Oito meses após os ataques golpistas de 8 de janeiro, em Brasília, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgará os primeiros réus envolvidos nos atos antidemocráticos do início do ano. A análise dos casos está marcada para os próximos dias 13 e 14 de setembro pela manhã, em sessões extraordinárias da Corte, mas que podem prolongar-se ao longo dia.

Na pauta do Supremo, definida pela presidente e ministra Rosa Weber, estão quatro ações penais de acusados de participação nos atos que depredaram as sedes do Congresso, do STF e do Palácio do Planalto e pregavam um golpe de estado. Os acusados são Aécio Lúcio Costa Pereira, Thiago de Assis Mathar, Moacir José dos Santos e Matheus Lima de Carvalho Lázaro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Todas as ações são relatadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Os réus são apontados como executores da depredação e acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de crimes como:

CPMI do 8 de janeiro Outra frente de atuação é a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI) para apurar as responsabilidades do 8 de janeiro. A CPMI foi instalada no fim de maio. O ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid, foi um dos principais convocados, mas optou por ficar em silêncio durante a primeira ida em julho. Ele teve uma nova convocação aprovada pela comissão, em data ainda a definir. Desta vez, um acordo de delação premiada está sendo costurado com Cid para que ele responda os questionamentos. Cid vem prestando depoimentos junto à Polícia Federal sobre casos distintos. No fim de agosto, ele depôs na investigação do caso das joias presenteadas pela Arábia Saudita ao Estado brasileiro e que teriam sido vendidas irregularmente no exterior.