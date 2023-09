Mudanças no Ministério de Lula: veja como era e como ficou

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou a primeira reforma ministerial do governo. Após quase três meses de negociações e pressão do Centrão por emendas e cargos em troca de apoio, o petista cedeu e apresentou uma nova estrutura para a Esplanada, com uma perda de espaço do PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, e uma nova diminuição no número de mulheres no primeiro escalão.

Lula demitiu a medalhista olímpica Ana Moser do Ministério do Esporte, dando a pasta para André Fufuca (PP-MA), líder da bancada do PP na Câmara. O ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) foi destituído do cargo de ministro dos Portos e Aeroportos, que agora será chefiado por Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). França deve ser realocado no Ministério do Empreendedorismo, Cooperativismo e Economia Criativa, que ainda não foi criado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a saída de Ana Moser e de Daniela Carneiro (União Brasil-RJ), que deixou a pasta do Turismo em julho após conflitos com o União Brasil - o governo passa a ter 9 ministras, a mesma quantidade de quando Dilma Rousseff (PT) assumiu a Presidência em 2011. O número é menor do que aquele que Lula assumiu em janeiro. Na época, o petista havia batido o recorde de participação feminina na Esplanada dos Ministérios com 11 nomes.