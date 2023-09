Piso da Enfermagem: prefeito de Maracanaú encaminha projeto de lei à Câmara Municipal

No mesmo vídeo, o secretário afirma que a cidade está cumprindo a portaria do Ministério da Saúde, e informa que o município tem o prazo de realizar o pagamento até o dia 20 de setembro.

Nesta sexta-feira, 8, o prefeito de Maracanaú (RMF) Roberto Pessoa (União Brasil) encaminhou à Câmara Municipal, o projeto de lei que estabelece o piso nacional da Enfermagem aos profissionais do município. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do secretário da Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner (União Brasil).

“É um momento de alegria e comemoração e, até o dia 20, a valorização vai estar no bolso de cada profissional aqui do município de Maracanaú”, informou o secretário.

Veja

O Piso da Enfermagem

O pagamento do Piso da Enfermagem aos servidores do Estado do Ceará foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta quarta-feira, 6. O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), encaminhou a proposta à Casa Legislativa no final de agosto. Contudo, o debate foi adiado em detrimento do pedido de vista de parlamentares.

Durante o primeiro expediente da sessão plenária da Alece, o deputado Felipe Mota (União Brasil) comemorou a conquista, destacando que a Casa legislativa deu uma lição de cidadania, democracia, respeito à Constituição e valorização dos profissionais da categoria.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a representante do Sindsaúde, Martinha Brandão, informou que no texto aprovado pelos parlamentares "está incluso o cálculo do décimo terceiro, férias, previdência e servidores inativos. Nessa articulação e esse grande acordo histórico entre a base do governo e oposição, nós conseguimos incluir isso no projeto de lei", afirmou.