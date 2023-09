IX Conferência da Advocacia CE terá enfoque em Educação, Gestão e Inovação

A IX Conferência Estadual da Advocacia Cearense ocorrerá entre os dias 13 e 15 do mês de setembro. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) irá abordar o tema “Advocacia 2030: Educação, Gestão e Inovação”.

A Conferência será promovida pela OAB Ceará e pela Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESA-CE), neste que é um evento tradicional da entidade em todo o Brasil. A programação ainda irá gerar descontos na anuidade 2024 da OAB no Estado para os participantes que tiverem 75% de presença no evento.

Os interessados podem se inscrever de forma gratuita e contribuir com 2kg de alimentos não perecíveis, a serem entregues na entrada do evento. As inscrições podem ser feitas no link do evento.