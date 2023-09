Ex-petista é ameaçado de expulsão no PL por se recusar a votar homenagem a Bolsonaro

A entrega do título de cidadão honorário de Barretos ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no último dia 25, expôs um conflito entre os seus correligionários no município do interior de São Paulo. O vereador Adilson Ventura (PL) foi o único parlamentar a não votar favoravelmente à concessão do título dado pela Câmara Municipal ao ex-chefe do Executivo. Agora, ele sofre pressões para deixar a legenda.

As divergências com o partido são antigas, mas a recusa em homenagear Bolsonaro foi a "gota d’água", dizem seus colegas que o acusam de ingrato. O motivo: antes de entrar para o PL, Ventura era um dos poucos vereadores do PT em Barretos. Porém, o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não conseguiu reunir os 26 nomes necessários para lançar uma chapa na cidade no último pleito. Foi para conseguir a reeleição que Ventura migrou do PT para o PL.

"Ele usou o partido para ser eleito, usou o fundo partidário e depois fez uma coisa dessas", diz o vereador Paulo Corrêa. "Aceitamos ele no PL pensando que ele tivesse mudado de ideologia, mas o coração dele é vermelho. A questão do título do Bolsonaro foi a gota d’água, mas não foi a primeira vez que ele entrou em conflito com o partido. Ele já votou contra o PL na eleição para a escolha do segundo secretário da Mesa Diretora da Câmara", complementou a relação de mágoas. Além de não votar o projeto da homenagem, o vereador também se ausentou da sessão.