Evandro visita Casa Cor em sua primeira agenda como governador em exercício

Evandro assumiu o Governo do Estado na última quinta-feira, 7, no comando do qual deve ficar até dia 17 deste mês.

Neste período, o titular Elmano de Freitas (PT) e a vice-governadora, Jade Romero (MDB), têm compromissos no exterior – o petista na China e a emedebista no Marrocos e depois na Espanha.



Jade abreviou sua permanência no país depois do terremoto que matou mais de mil pessoas e feriu outros milhares. A vice, contudo, não vai antecipar o seu retorno ao Ceará.



De saída do PDT, Evandro é cotado para concorrer à Prefeitura de Fortaleza ano que vem. Em processo de desfiliação, ele já tem convite tanto do PT, partido do ministro Camilo Santana, quanto do PSB.



Na Casa Cor, o governador em exercício dividiu o palco com o vice-prefeito da capital cearense, Élcio Batista (PSDB), que representou o chefe do Executivo municipal, José Sarto (PDT).