Evandro cumpre primeira agenda como governador em exercício neste sábado, 9

EVANDRO ficará 10 dias como governador em exercício Crédito: FERNANDA BARROS

O governador em exercício, Evandro Leitão, participará de sua primeira agenda a frente do Executivo cearense neste sábado, 9, na estreia da CasaCor Ceará às 18h30min. O presidente da Assembleia Legislativa (Alece), licenciado, estará na pré-estreia do evento aberto para imprensa e convidados. Evandro Leitão assumiu na noite de quinta-feira, 7, o cargo de governador do Estado do Ceará passado por Elmano de Freitas (PT), que cumprirá agenda na China, onde fará reuniões com potenciais investidores. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A vice-governadora, Jade Romero (MDB), também está ausente do país. Em Marrakesh, no Marrocos, ela participará de Conferência da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).