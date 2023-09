Agenda de Lula na Índia prevê reuniões do G20 e encontro com príncipe da saudita

Presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Em visita a Nova Délhi, na Índia, para encontro do G20, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizará uma reunião individual com líderes de outros países, entre os quais o príncipe saudita, Mohamed bin Salman, que presenteou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com joias milionárias. O petista embarcou para a Índia na última quinta-feira, 7, e participa no sábado e domingo (9 e 10) da reunião da cúpula do G20. A partir de dezembro, o Brasil assumirá a liderança do grupo por um ano. O roteiro de viagem prevê que Lula também estará reunido com o presidente da França, Emmauel Macron, e com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Este último, assim como o príncipe saudita, é considerado um líder autoritário por países ocidentais.

O encontro com outras autoridades poderá ser fechado durante a visita à Índia. O presidente brasileiro também fará, no sábado, o lançamento de uma aliança global de biocombustíveis, que reunirá países como Argentina, EUA, Emirados Árabes, Itália, Índia, África do Sul e Canadá. Encontro do G20 A agenda do G20 prevê duas reuniões entre os chefes de Estado e governo, uma será realizada no sábado e outra no domingo. A cúpula ocorre em Nova Délhi, na Índia. Ao final dos encontros, o Brasil receberá simbolicamente o comando rotativo do bloco, que integra representantes de 19 países e da União Europeia, estados que representam 80% da economia mundial. Entre dezembro deste ano e novembro do ano que vem, o Brasil presidirá o G20. Em 2024, o Rio de Janeiro será sede para reunião da cúpula de chefes de Estado e de governo dos países que formam o bloco. O anúncio foi feito em maio deste ano pelo governador da cidade, Cláudio Castro (PL), em sua conta oficial do Twitter. “É oficial! O RJ sediará o encontro da cúpula dos chefes de Estado do G20 no próximo ano. As 20 maiores potências econômicas mundiais estarão reunidas e, serão convidadas mais 10 nações, totalizando 30”, escreveu. Na Índia, conforme informou o governo, Lula deverá discutir os temas que serão abordados quando o Brasil comandar a cúpula. Dentre os tópicos principais estão:

Inclusão social com combate à fome e à desigualdade



Desenvolvimento social



Reforma das instituições de governança global No que se refere a esta última pauta, Lula tem defendido que a União Africana se torne membro do G20. Existe uma expectativa em torno da aprovação da União Africana nesta edição da cúpula do G20. O presidente também tem reiterado nos fóruns internacionais que o conselho de segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) seja reformado, agregando mais países para os intitulados assentos permanentes. Atualmente, das 15 nações que integram o Conselho de Segurança, cinco têm assento permanente: China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. Todos os permanentes têm poder de veto.