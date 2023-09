Nunes quer apoio de Bolsonaro na disputa por São Paulo

Após ser alvo de críticas de aliados de Jair Bolsonaro por tentar se manter distante do ex-presidente, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), recalibrou o discurso. Ontem, após o desfile do 7 de Setembro em São Paulo, Nunes afirmou que espera que Bolsonaro declare apoio a sua pré-candidatura "no tempo dele".

"Espero que, no tempo dele, ele possa anunciar o apoio dele a mim para que a gente tenha a união do centro com a direita para vencer a extrema esquerda", disse Nunes, que tem como principal rival na disputa pela Prefeitura o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em uma palestra na Fundação Armando Alvares Penteado (Faap) no último dia 5 em São Paulo, Nunes havia se esquivado da associação a Bolsonaro ao responder à pergunta de um aluno. "Eu, do lado do Bolsonaro?", disse. A frase gerou mal-estar entre auxiliares do ex-presidente, que ainda não oficializou seu apoio ao prefeito.