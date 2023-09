Governo federal usa casos de joias como estratégia de comunicação; Globo e CNN não têm relação

Governo Lula usa estratégia de comunicação e não manda em emissoras Crédito: Via Projeto Comprova

Comentários de jornalistas da CNN Brasil e da GloboNews sobre o adiamento da reforma ministerial por parte do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mostram a existência de uma estratégia política do Palácio do Planalto, cujo intuito era manter o foco do noticiário nas investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no caso da joias, e não refletem uma conspiração entre o governo e essas empresas jornalísticas, como sugerem posts nas redes sociais. As publicações investigadas usam trechos recortados e fora de contexto do noticiário para sugerir que o governo federal tem poder para definir o que as emissoras podem transmitir. Conteúdo investigado: Publicação com trecho de um vídeo da GloboNews com legenda que sugere que um repórter da emissora admite que o governo Lula manda a imprensa focar em denúncias contra o ex-presidente Bolsonaro. Outro post traz corte do programa Bastidor 360, da CNN Brasil e sugere que o veículo "admitiu" que não quer "atrapalhar" o governo de Lula ao não noticiar as reformas ministeriais da atual gestão.

Onde foi publicado: X (antigo Twitter). Contextualizando: As postagens tiram de contexto trechos de telejornais da CNN e da GloboNews. Na realidade, o que os jornalistas em questão relataram era uma estratégia política do governo Lula de não se pronunciar ou anunciar as reformas ministeriais devido à repercussão sobre o caso das joias recebidas pelo ex-presidente, opositor derrotado por Lula nas urnas. Em ambos os casos, os repórteres deixam claro em suas falas que se trata de uma movimentação política de integrantes do governo para não dividir o foco do noticiário e mantê-lo nos desdobramentos das investigações contra Bolsonaro. No programa Jornal das Dez, da GloboNews, o repórter Guilherme Balza afirma em diversos trechos que o “discurso” é do Palácio do Planalto, em menção à atual gestão. Já no caso da CNN, no programa Bastidor 360, a repórter Raquel Landim afirma que o adiamento das reformas ministeriais faz parte da estratégia do governo Lula para não enfraquecer a cobertura sobre o caso das joias. Desde abril deste ano, a Polícia Federal investiga Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, além do almirante e ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque, o contra-almirante José Roberto Bueno Júnior, o coronel da reserva Marcelo Costa Câmara, o primeiro tenente Jairo Moreira da Silva, o tenente Marcos André Soeiro e os segundo-tenentes Osmar Crivelatti e Cleiton Henrique Holzschuk, por supostamente “desviar presentes de alto valor recebidos em razão do cargo pelo ex-presidente da República e/ou por comitivas do governo brasileiro, que estavam atuando em seu nome, em viagens internacionais, entregues por autoridades estrangeiras, para posteriormente serem vendidos no exterior”. A conclusão consta na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para autorizar operação dentro do caso. Enquanto a investigação segue tendo novos acontecimentos, Lula vem adiando trocar titulares dos ministérios, o que deve acontecer em breve, para acomodar o Progressistas (PP) e o Republicanos. Como o vídeo pode ser interpretado fora do contexto original: Tirados de contexto, os trechos de falas nos programas jornalísticos publicados nas redes sociais podem enganar ao utilizar uma parte da explicação dos repórteres de que a estratégia do atual governo federal é suspender os anúncios das reformas ministeriais.

Tais postagens se utilizam de parte do vídeo para afirmar que as emissoras e os veículos de comunicação evitam falar sobre o assunto para focar nas supostas ações de compras e vendas de jóias, ligadas ao governo de Bolsonaro. A utilização do trecho, junto ao comentário dos autores da postagem, sugere que a ação foi determinada pelo executivo federal e aceita pelos veículos. Com isso, a publicação dá a entender que “o governo manda na Globo e na CNN”. O que diz o responsável pela publicação: O Comprova entrou em contato com os autores das postagens, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.