Nomeações de Fufuca e Silvinho foram acertadas e darão estabilidade a votações, diz Zeca Dirceu

O líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PR), afirmou que a entrada de André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Neto (Republicanos-PE) no governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi acertada e deve dar mais estabilidade às votações do interesse do Executivo no Congresso. A chegada de Fufuca e Silvinho marca a entrada do Centrão no governo Lula.

"As nomeações foram acertadas. O PP e o Republicanos já vinham dando votos pelo governo. O Republicanos é o partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Vai dar mais estabilidade às votações do governo", disse, em rápida entrevista à GloboNews.

Segundo o deputado, na próxima semana, a Câmara vai focar na discussão sobre a antecipação às cidades da compensação de perdas pela redução do ICMS sobre bens industriais, relatada pelo líder do PT na Casa.