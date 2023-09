Lula usa 7 de setembro para posar com comandantes militares e ministras

Em busca de romper resistências entre os militares, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou a cerimônia de Independência do Brasil nesta quinta-feira, 7, para tirar fotos com os comandantes do Exército, Tomás Miguel Ribeiro Paiva, da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, e da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno. Durante o ato, ele chamou os oficiais para posar para foto ao seu lado e do ministro da Defesa, José Múcio. Um dia depois de demitir Ana Moser do Ministério dos Esportes, o petista também fez pose ao lado de mulheres que ocupam cargos no primeiro escalão de seu governo.

Diferente do roteiro dos últimos três anos, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro transformou a data num grande evento político para os seus seguidores, o 7 de Setembro voltou aos procedimentos protocolares. Cerca de 50 mil pessoas estiveram na Esplanada dos Ministérios, segundo estimativa da Polícia Federal, para acompanhar um desfile pensado para aproximar Lula dos militares.

"Comandante militar do Planalto, solicito permissão para Vossa Excelência para dar início ao desfile cívico-militar em comemoração ao ducentésimo primeiro ano da independência do Brasil", disse Ribeiro Paiva, chefe do Exército. "Permissão concedida", respondeu Lula, seguindo o protocolo. A primeira-dama, Janja da Silva, sorriu e o público aplaudiu a cena.