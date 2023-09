Desfile de 7 de Setembro em São Paulo promove gestão de Ricardo Nunes

O desfile do 7 de Setembro em São Paulo, no Sambódromo do Anhembi, promoveu a gestão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Ao fim das marchas a pé, quando integrantes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) passaram pela pista do Sambódromo, o locutor da cerimônia citou políticas implantadas pelo mandatário e fez elogios. Nunes é pré-candidato à reeleição na disputa pela Prefeitura em 2024 e tem como principal adversário, de acordo com pesquisas, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). Uma das medidas exaltadas foi o programa Smart Sampa, que prevê a instalação de 20 mil câmeras com capacidade de reconhecimento facial. O projeto é visto pela gestão municipal como uma forma de reduzir a violência, sobretudo no Centro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O processo de licitação do programa foi interrompido duas vezes - uma pelo Tribunal de Contas do Município (TCM) e outra pela Justiça.

Nas representações, adversários de Nunes argumentaram que o edital violava a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e direitos das minorias. Um documento com diretrizes do Smart Sampa chegou a citar cor da pele e "vadiagem" como critérios de identificação de suspeitos. O locutor também citou abertura de concursos para a GCM pela gestão de Nunes. "Lançou o programa Dronepol, pioneiro na gestão pública do Brasil", disse em seguida. O prefeito disse que não sabia que haveria menção às realizações de sua gestão. "Não estava sabendo. Nem sei quem fez o cerimonial. Talvez seja o reconhecimento do está sendo feito. E o prefeito sou eu", afirmou. A secretária municipal de Segurança Urbana, Elza Paulina de Souza, disse que a locução foi feita por um inspetor da GCM que fez elogios ao prefeito de improviso. Tarcísio de Freitas no 7 de Setembro Na primeira comemoração da Independência desde o início de seu mandato, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, oficial da reserva do Exército, se esquivou da imprensa. Na véspera, seu partido, o Republicanos, entrou no governo Lula com o deputado Silvio Costa Filho (PE), que será ministro de Portos e Aeroportos.