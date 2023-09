Brasil e suas cores não podem ser sequestrados por movimento político, diz Gilmar Mendes

O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal e um dos mais influentes ministros da Corte, defendeu nesta quinta-feira, 7, que "o Brasil e suas cores não podem ser sequestrados por movimento político-ideológico nenhum".

Em publicação nas redes sociais, Gilmar não mencionou o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas citou que o feriado de 7 de Setembro "ganha novo significado" após "tudo que se viu e viveu nos últimos tempos".

"Após tudo que se viu e viveu nos últimos tempos, o 7 de Setembro ganha novo significado. A data convida-nos a cuidar de nossa independência interna: o Brasil e suas cores não podem ser sequestrados por movimento político-ideológico nenhum. A data é de festa e motivo para pensarmos no nosso projeto de Nação; jamais poderia ser usada para incitar o ódio e promover a divisão do país (tudo financiado por setores que obviamente lucraram com isso)", afirmou o decano do STF.