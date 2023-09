Candidato de Tarcísio vence nome de André Mendonça e é aprovado para cargo no TCE-SP

O deputado federal Marco Aurélio Bertaiolli (PSD-SP) teve sua indicação para o Tribunal de Contas de São Paulo (TCE-SP) aprovada pela Assembleia Legislativa (Alesp) e assume o cargo de conselheiro no próximo dia 12. A escolha foi endossada pelo governador Tarcísio de Freitas e publicada nesta quarta-feira, 6, no Diário Oficial do Estado. O parlamentar apresentou lista com o apoio de 62 deputados estaduais e venceu a disputa contra o advogado Maxwell Borges de Moura Vieira, candidato do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

Na véspera da votação, o governador se reuniu com deputados estaduais de sua base e reforçou as cobranças de apoio a Bertaiolli que já havia feito em agosto, conforme revelou o Estadão. Em julho, Tarcísio e seu secretário de Governo, Gilberto Kassab, receberam uma ligação do magistrado, que pediu a nomeação de seu aliado. O apelo não foi o bastante. A indicação de Bertaiolli teve o apoio do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, seu padrinho político e conterrâneo, e de Kassab, de quem é correligionário.

Ao abandonar a posição de neutralidade que vinha adotando na disputa, Tarcísio foi na contramão de auxiliares de Jair Bolsonaro, que queriam atender ao pleito de Mendonça. Eles alegam que este é o primeiro pedido do magistrado ao grupo político de Bolsonaro e temem prejudicar a relação com o integrante da Corte. Avaliam que, neste momento, é necessário manter as poucas pontes com o Judiciário que restaram.